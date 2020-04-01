وزيرة التضامن: صرف 653 مليون جنيه من معاشات إبريل حتى الآن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريرا من غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمتابعة صرف معاشات شهر إبريل فى الساعات الأولى لأول أيام صرف المعاشات.
حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى حوالى 112 ألف قائم بالصرف بقيمة حوالى 93 مليون جنيه، كما بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلى 176 ألف قائم بالصرف بقيمة حوالى 129 مليون جنيه، بالإضافة إلى 527 الف قائم بالصرف من خلال مكاتب البريد بقيمة حوالى 431 مليون جنيه.
كانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد اعتمدت خطة صرف معاشات إبريل والتي نصت على
آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل، حرصا على سلامة أصحاب المعاشات، وتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا؛ حيث يصرف الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت الموافق" ( 1,2,4) من شهر إبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق ( 5،6،7 ) من شهر إبريل، أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و 9 إبريل، أما من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.
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