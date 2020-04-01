شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ستفعل الكنائس في عيد القيامة ؟ رئيس "الإنجيلية" يجيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر عن استعداد الطائفة لإقامة صلوات عيد القيامة المجيد أونلاين بخدمة البث المباشر ما إذا قرر مجلس الوزراء تمديد قرار إغلاق الكنائس مرة أخرى تجنبا لنشر العدوى بفيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا.

وقال الدكتور أندريه زكي فى حوار أجرته الخليج 365 من خلال بث مباشر عبر صفحتها على " فيس بوك" إن الكنيسة الإنجيلية وكافة الطوائف التابعة لها ملتزمة تماما بقرارات الدولة في هذا الشأن مشيرا إلى أن الشريعة المسيحية قدمت حياة الإنسان على أي شيء أخر لأن الشريعة في خدمة الإنسان وليس العكس.

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ولفت رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أن مدارس الطائفة التابعة لسنودس النيل الإنجيلي تعمل بكفاءة بعد تحويل الدراسة لنظام التعليم عن بعد مشيدا بجهود المعلمين الذين سجلوا محاضرات ودروس للطلاب وتم بثها أونلاين.

واعتبر القس الدكتور أندريه زكي أن تلك الأزمة وضعت الدولة المصرية في مصاف الدول التى تستخدم سلطتها لحماية المواطنين وكشفت عن وعي عميق بإجراءات الوقاية وتنسيق مشترك بين كافة هيئات ومؤسسات الدولة.

زكي أشار إلى جهود الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وهي أحد مؤسسات المجتمع المدني التابعة للطائفة الإنجيلية، إذ عملت على إطلاق حملات توعية بخطورة نشر وباء كوفيد 19 وكذلك عملت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي على برامج الحماية الاجتماعية لتقديم الدعم لصغار المزارعين وضحايا السيول في الصعيد وبعض المحافظات بالإضافة إلى دعم العمالة اليومية والفئات المهمشة مؤكدا أن الهيئة عملت على إغاثة أهالي منطقة زرائب 15 مايو بعد انهيار مساكنهم بسبب السيول التي وقعت منذ أسابيع مطالبا كافة منظمات المجتمع المدني بالاشتراك في مثل تلك الحملات التي تقوم في الأساس على التكافل والتضامن بين المصريين جميعا في زمن الأزمات.