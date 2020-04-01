وزير الأوقاف: "من يحالف تعليمات غلق المساجد جاهل ومأجور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن جميع المؤسسات الدينية في مصر: الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء أجمعت على تعليق الجمع والجماعات بالمساجد حرصًا على النفس البشرية، وأكدت أن مخالفة ذلك والافتئات على جهات الاختصاص فيه إثم ومعصية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الأربعاء، أن الجمعة لا تنعقد أصلا فى الطرقات، ولا في الشوارع، ولا في المنازل، ولا على أسطح العمارات، ولا في أفنيتها، ولا في ساحات الحدائق العامة، ولا في ساحات المنتزهات، ولا نحو ذلك، وأن من يقوم بذلك مخالفٌ لتعليمات الوزارة أو يحاول فتح أي مسجد في أي وقت بالمخالفة، لا يخرج عن أحد أمرين إما جاهل مُغيّب لا علم له ولا فقه ولا رؤية ولا وطنية، وإما خائن وعميل ومأجور لجماعات التطرف والضلال يهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع في وقت عصيب بتعريض أمنه الصحي للخطر، وكلاهما لا مكان له في وزارة الأوقاف، صغر شأنه أو كبر، ولا مجال له في الخطاب الديني، كما تجب محاسبتهم قانونيًّا على تعريض الأمن الصحي للمجتمع للخطر.

وأكدت الأوقاف أنها تتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين، مؤكدة كل التأكيد أن الإنهاء الفوري لخدمة المخالف هو الجزاء المنطقي لمثل هذه المخالفات، وتحذر جميع العاملين بها من أي تهاونٍ في ذلك.

وأكدت على جميع قياداتها الدعوية من مديري المديريات ووكلائها ومديري الدعوة والمفتشين ورؤساء الأقسام بذل أقصى الجهد في متابعة غلق المساجد سواء في نطاق عملهم أم في نطاق سكنهم وسرعة موافاة رئيس القطاع الديني بأي مخالفة.​