قطاع الإنتاج الثقافي ينتهي من تعقيم وتطهير المواقع التابعة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

انتهى قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، من إجراءات التعقيم والتطهير لمبنى القطاع ومركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، ومكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك وفرعها مكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة.

وصرح المخرج خالد جلال، أنه تم خفض عدد العاملين بالقطاع، وإيقاف العمل بنظام البصمة، ومنح العاملين الذين يعانون من أمراض مزمنة (القلب، الضغط، السكر، الكلى، الكبد، الأورام)، والموظفة الحامل والتي ترعى طفلا أو أكثر أقل من 12 عاما إجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.

وأضاف جلال، أنه تم توزيع عدد من الإرشادات الوقائية للعاملين بالقطاع، لتوعيتهم بكيفية مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتم تعليق هذه الإرشادات فى مختلف الأماكن بالقطاع.

تواصل قطاعات وزارة الثقافة تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في ضوء الخطوات التى تتخذها الدولة لمواجهة خطر الفيروس، وتفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن التدابير الاحترازية للتعامل مع الفيروس.