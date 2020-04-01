تجنبا للإصابة بكورونا.. مواطنون يرتدون الكمامات في المواصلات- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمود بكار:

رصدت عدسة الخليج 365، اليوم الأربعاء، مظاهر الوقاية الشخصة لعدد من المواطنين أثناء تواجدهم في الشوارع والمواصلات العامة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وبات المصريون، أكثر حرصا خلال الأيام الأخيرة، بعد ظهور حالات جديدة يوميا مصابة بفيروس كورونا المستجد.

قالت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، وعضو اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة، إن حوالي 15٪ من حالات فيروس كورونا يصابون بأعراض شديدة، و5٪ فقط يحتاجوا إلى دخول وحدات العناية المركزة، في حين أن 80% من الأشخاص المصابين بـ"كوفيد – 19" يصابون بأعراض خفيفة.