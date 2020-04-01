عضو باللجنة العلمية للصحة: 5% فقط من حالات كورونا يحتاجون لعناية مركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، وعضو اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة، إن حوالي 15٪ من حالات فيروس كورونا يصابون بأعراض شديدة، و5٪ فقط يحتاجوا إلى دخول وحدات العناية المركزة، في حين أن 80% من الأشخاص المصابين بـ"كوفيد – 19" يصابون بأعراض خفيفة.

جاء ذلك في كلمتها خلال الدورة التدريبية التي عقدتها إحدى شركات الأدوية عبر شبكة الإنترنت "ويبينار"، لمناقشة الخطوط الاسترشادية الخاصة بعلاج حالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19". وشارك فيها قرابة 500 طبيب أمراض صدرية وتخصصات أخرى من مستشفيات وزارة الصحة والجامعات المختلفة.

وشددت العسال على ضرورة الالتزام بطرق الوقاية، خاصة أن المرضى الأكبر سناً والذين يعانون من أمراض مصاحبة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، يزيد احتمالية تعرضهم للمضاعفات الأكثر خطورة.

وأوضحت أن البروتوكولات العلاجية تم وضعها بواسطة اللجنة العلمية، التي تضم أطباء وزارة الصحة وأساتذة الجامعات، وسيتم تحديثها باستمرار وفقاً لاحدث الخطوط الاسترشادية الخاصة بالتعامل مع مختلف الحالات الطبية، على مستوى العالم.

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وأشارت إلى أنه لم يكتشف أي علاج أو لقاح لعلاج فيروس كورونا، ويتم استخدام مجموعة من الأدوية وفقاً للأبحاث علمية، وهذه الأدوية حققت نسبة شفاء مرتفعة حتى الآن.

وأضافت أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس يتم نقلها إلى مستشفيات العزل وتخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتطبيقا للبرتوكول المصري للعلاج، لافتة إلى أن بعضها يكون حاملة للفيروس، ولا تعاني من أعراض.

وقالت الدكتورة جيهان، إنه تم خلال التدريب الرد على تساؤلات الاطباء حول التعامل مع الحالات وفقاً لتصنيف حسب حدة الحالة والأعراض يبدأ بالحالات الخفيفة ثم المعتدلة وتليها الحالات الشديدة والحرجة.

وتابعت: تم طمأنة الاطباء والتأكيد على أنه فور ظهور أي إصابات يتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.