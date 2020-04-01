منافذ متنقلة لـ"الزراعات المحمية" و"التنمية الشاملة" لدعم أهالي القليوبية وشلاتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد :

دفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمنافذ متنقلة تجوب القرى والمحافظات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة في خطة الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين؛ خصوصًا في ظل الأزمة الحالية ومنع التكدس للوقاية من فيروس كورونا.

ودفعت الإدارة العامة للزراعات المحمية بـ3 سيارات كمنافذ متنقلة محملة بمنتجات الخضر والفاكهة، والبقوليات ومنتجات الألبان والمربى والعسل، تجوب مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وقال المهندس إبراهيم الدسوقي، المشرف على الزراعات المحمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: "إن المنتجات التي يتم طرحها من خلال الوزارة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى ٢٠٪؛ الأمر الذي يسهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وكذلك تسهم المنافذ المتنقلة في الحد من مشكلات التكدس والزحام بالأسواق".

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وفي سياق متصل، قام مشروع الخطة المتكاملة لتنمية حلايب وشلاتين التابع للجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، بطرح كميات من الخضراوات والدواجن والبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة في مدن وتوابع مدينة شلاتين وأبو رماد، وذلك من إنتاج نموذج وادي حوضين الزراعات المتكاملة ووادي الدبف بشلاتين والتي تشمل أنشطته تشغيل أكثر من خمسين صوبة عادية وثماني عشرة صوبة تعمل بنظام الأكوابونيك. وتنتج عددًا كبيرًا وكميات كبيرة من الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان التي يتم بيعها بأسعار مخفضة لأهالي شلاتين.

وقال الدكتور علي حزين، المشرف على جهاز مشروعات التنمية الشاملة، إن وادي حوضين يضم مجمع دواجن به عنبران للتسمين وعنبر للدجاج البياض. ويتم بيع منتجات مجمع الدواجن سواء دجاج التسمين الحي أو البيض بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

ويضم وادي حوضين بشلاتين مزرعة سمكية نموذحية لإنتاج البلطي الأحمر فائق الجودة؛ حيث يتم بيع هذه المنتجات عن طريق سيارات المشروع المتنقلة.