تنفيذ 233 نشاطًا تدريبيًا لـ5847 متدربًا.. "الري" تكشف أنشطتها من يوليو حتى مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، تقريرًا موجزًا بشأن الأعمال والأنشطة التدريبية التي قام بتنفيذها قطاع التدريب اﻹقليمي للموارد المائية والري خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس الماضي، لخدمة منظومة الشأن المائي ورفع كفاءة الكوادر الهندسية والفنية واﻹدارية بمختلف قطاعات وجهات وأجهزة الوزارة على مستوى الجمورية، فضلًا عن تدريب عديد من الكفاءات الهندسية على المستويين العربي والإقليمي في مختلف مجالات الموارد المائية والري.

وقال الدكتور عبد العاطي: "إن تواصل كل الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدى الساعة لخدمة الشأن المائي، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كل المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية؛ تتويجًا لتوجهات الدولة في هذا الصدد خلال هذه الفترة الحالية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأفاد التقرير قيام قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري خلال الأشهر التسعة الماضية بتنفيذ عديد من الفعاليات تضمنت 233 نشاطًا تدريبيًّا على المستوى المحلي بحضور 5847 متدربًا، فضلًا عن 18 دورة تدريبية على المستوى الإقليمي بعدد 364 متدربًا. وعلى المستوى المحلي تنوعت البرامج التدريبية بين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم، بالإضافة إلى برامج الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وبرامج الشؤون المالية والإدارية وبرامج إعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية. واستهدفت البرامج جميع فئات السادة العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.

ومن جانبه، قال الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب اﻹقليمي للموارد المائية والري، إنه في بادرة تاريخية غير مسبوقة؛ فقد قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري جهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإدراجه ضمن دليل جهات التدريب المعتمدة على المستوى القومي في المجالات الفنية والإدارية والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية؛ وهي خطوة داعمة للقطاع لاتساع نطاق تعامله مع الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية، وذلك في إطار السعي المستمر لقطاع التدريب دائمًا إلى تقديم مستوى تدريب ذي جودة وقيمة عالية.

وأضاف رئيس القطاع أنه في مجال الندوات وورش العمل على مستوى المقر الرئيسي وفروعه الستة، فقد قام القطاع بتنظيم ندوة برعاية الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وعديد من قيادات الوزارة، وبرئاسة الدكتور ممدوح عنتر، وبالتعاون المثمر مع الهيئة المصرية العامة للمساحة برئاسة المهندس علي المنوفي، بعنوان "مراجعة وتحديث مواصفات الأعمال المساحية والخرائط"؛ والتي تهدف إلى تعريف الجهات والسادة العاملين بأهم هذه التحديثات، ويبلغ عدد الحضور 170 مشاركًا. كما تم تنفيذ عدة ندوات؛ من أبرزها ندوة بعنوان "استراتيجية الموارد المائية" لعدد 132 مشاركًا بحضور رؤساء إدارات مركزية ومديرية عموم من جهات الوزارة المختلفة.

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ونظَّم المركز الإقليمي لأخلاقيات المياه بقطاع التدريب في ما يخص تدريب الطلاب من بلدان إفريقية، ندوة بعنوان "الطلاب الأفارقة" لعدد 104 مشاركين وتنظيم أولى الحلقات الدراسية لطلاب من بلدان إفريقية وبعض دول آسيا حول تنمية مهارات التواصل. كما نظَّم قطاع التدريب ندوة بعنوان "التغيرات المناخية وعلاقتها بالموارد المائية لعدد 20 مشاركًا بفرع القطاع بالفيوم، وقد قام فرع القطاع بالزقازيق بتنظيم ندوة بعنوان "تراخيص الري والصرف" لعدد 20 مشاركًا، وورشة عمل "خريطة التركيب المحصولي باستخدام الاستشعار عن بُعد" لعدد 15 مشاركًا من السادة العاملين بوزارة الموارد المائية والرى، وندوة "الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة" لعدد ٣٠ مشاركًا بمقر قطاع التدريب بكفر الشيخ، وأيضًا ورشة عمل بعنوان "قانون 182 التعاقدات الحكومية" لعدد 50 مشاركًا بفرع القطاع بالمنيا.

وأشار الدكتور عنتر إلى تنفيذ ورشة عمل "لجنة القيادات الوسطى" بحضور عدد 10 مشاركين. وفي إطار تشجيع الدراسات والأبحاث المائية قام القطاع بعقد ورشة عمل "الدكتوراه والماجستير" بحضور عدد ٦ مشاركين؛ لمتابعة الرسائل المقدمة واختيار الأفضل منها، إلى جانب ورشة عمل في مجال "نقاط الاتصال" لعدد 59 مشاركًا، والتي نفذت مرتين، وكذلك عقد ورشة عمل "المشاركات الخارجية"؛ حيث قام 9 مشاركين من العاملين بجهات الوزارة المختلفة بعرض الخبرات والمعارف المكتسبة من مشاركاتهم في المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية خارج البلاد، أمام لجنة فنية مختصة لتقييمها ودراسة الإستفادة منها ونشرها.

وجدير بالذكر أن المشاركات شملت دول الأردن والهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وفي إطار دعم الوزارة لتطوير ورفع مهارات السادة العاملين ومواكبة التغيرات السريعة والمتلاحقة والمستجدات لتحقيق أهداف الإصلاح الإداريى والتنمية المستدامة التي تعتمد أساسًا على توفر المياه والتي تعتبر من أهم محاور استراتيجيات وزارة الموراد المائية والري، وأن تأخذ على عاتقها إعداد قيادات هندسية وإدارية ووسطى من خلال برامج إعداد القيادات بجهات الوزارة المختلفة؛ فقد تم عمل "المقابلات الشخصية للقيادات الوسطى الهندسية" لعدد 3 مجموعات لعدد 90 مرشحًا للسادة المتقدمين لحضور برنامج "إعداد القيادات الوسطى" والتي قامت بها لجنة مختصة وتم إعلان النتائج واختيار عدد 36 مشاركًا في هذا البرنامج؛ حيث تم افتتاح أول أسابيع هذا البرنامج مع بداية شهر ديسمبر 2019.

وتضمن البرنامج أيضًا خلال الأسبوع الرابع منه تنظيم زيارة علمية للتعرف على أنشطة قطاعات الوزارة، وزيارة لوحدة نظم المعلومات الجغرافية ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط، بالإضافة إلى زيارة مركز الرصد والاتصالات (التليمتري) بقطاع الرصد والاتصالات والمعلومات، فضلًا عن زيارة وحدة دراسات المياه الجوفية التابعة لقطاع المياه الجوفية.

وأضاف الدكتور ممدوح عنتر أنه فى إطار البروتوكول الموقع بين كل من قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والري ووكالة الجايكا اليابانية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، أنه تم تنفيذ عدد (5) برنامج تدريبية تنوعت في مجال المياه (إمدادات المياه في المناطق الريفية "إداريين- جيولوجيين- مهندسين مدنيين)" من وزارة المياة والبيئة لدولة اليمن الشقيق. وقد تم من خلال البرنامج تنظيم عدد من الزيارات العلمية، وذلك بالتنسيق مع كل من هيئة السد العالي وقطاع الخزانات بمصلحة الري؛ ومنها زيارة إلى (السد العالي- متحف النيل بأسوان- فرع قطاع التدريب بإسنا- قناطر إسنا)، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي في مجال (المياه الجوفية والشحن الاصطناعي) من دول (المغرب وتونس والسودان والأردن واليمن والعراق) وتنفيذ البرنامج التدريبي "كفاءة استخدام المياه لمشروعات الري" متدرب من الدول الإفريقية؛ ليصل إجمالي عدد المتدربين إلى 118 متدربًا.