لمواجهة آثار كورونا.. "القضاء الأعلى" يتبرع بـ 8 مليون و800 ألف جنيه لـ"تحيا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، توجيه 8 مليون و800 ألف جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر"، للمساهمة في مواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له اليوم الأربعاء، أن المبلغ الموجهه لصندوق "تحيا مصر"، انطلاقًا من احساس جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة لمسئوليتهم تجاه الوطن ورغبتهم الاكيدة في لأخذ بيد العون لتفادي الىثار الناجمة عن فيروس "كورونا".

وكان مجلس القضاء الأعلى، قرر في وقت سابق تأجيل جلسات محكمة النقض المدنية والجنائية واستمرار العمل إداريًا، تنفيذًا لقرارات رئيس الوزراء للحد من انتشار كورونا، أهمها حظر التحرك، وتعليق الدراسة.