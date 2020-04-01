محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، توجيه 8 مليون و800 ألف جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر"، للمساهمة في مواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له اليوم الأربعاء، أن المبلغ الموجهه لصندوق "تحيا مصر"، انطلاقًا من احساس جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة لمسئوليتهم تجاه الوطن ورغبتهم الاكيدة في لأخذ بيد العون لتفادي الىثار الناجمة عن فيروس "كورونا".
وكان مجلس القضاء الأعلى، قرر في وقت سابق تأجيل جلسات محكمة النقض المدنية والجنائية واستمرار العمل إداريًا، تنفيذًا لقرارات رئيس الوزراء للحد من انتشار كورونا، أهمها حظر التحرك، وتعليق الدراسة.
كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة آثار كورونا.. "القضاء الأعلى" يتبرع بـ 8 مليون و800 ألف جنيه لـ"تحيا مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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