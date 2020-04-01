نقل المحكمة الإدارية بكفر الشيخ إلى مجمع مجلس الدولة- (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة رقم 203 لسنة 2020، نص على نقل مقر المحكمة الإدارية بكفر الشيخ من مقرها الحالي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة بكفر الشيخ، الكائن بشارع الجمهورية بجوار مستشفى الرمد القديم، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2020.

وجاء نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 464 لسنة 2019، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 481 لسنة 2019 بشأن إصدار الحركة القضائية للعام القضائي 2019 - 2020 المعدل بالقرار رقم 581 لسنة 2019.

وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 411 لسنة 2019، وعلى ما عرضه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين المساعد لشئون الفروع، وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بجلسته المعقودة بتاريخ 9 مارس 2020.