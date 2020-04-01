شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الشرقية» تشنّ حملات على الصيدليات ومصانع المستلزمات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت إدارة الرقابة التموينية بالشرقية، الأربعاء، حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات، ومصانع تصنيع المستلزمات الطبية والمنظفات، ومحطات الوقود، للتأكد من توافر السلع اللازمة لاحتياجات المواطنين، ومدي صلاحية المعروض ومطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع واحتكارها، وبيعها بالسوق السوداء وابتزاز المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين.

أسفرت جهود الحملات عن تحرير المحضر رقم 552 لسنة2020 جنح أمن دولة طوارئ ثان الزقازيق، ضد صاحب مخزن سري يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص، وذلك لقيامه بالاتجار في الأدوية البشرية والمحاليل، والأجهزة الوريدية منتهية الصلاحية، وقد تم التحفظ على 31 جهاز وريدي منتهي الصلاحية، و29 عبوة افينوفين محلول3 % منتهي الصلاحية، وتم مصادرة المضبوطات على ذمة القضية.

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كما تحرر المحضر رقم 408 لسنة 2020 جنح امن دولة طوارئ مركز منيا القمح، ضد صاحب مصنع مستلزمات طبية يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص، وتم التحفظ على 12 ماكينات خياطة، و1500 بالطو ازرق للعمليات، و2000 غطاء رأس للعمليات، و1500 كمامة وجه، و3600 متر قماش أزرق اللون لزوم التصنيع، وتم مصادرة المضبوطات على ذمة المحضر، كما تحرر المحضر رقم 447 لسنة2020 جنح امن دولة طوارئ مركز منيا القمح، ضد صاحب مصنع مستلزمات طبية يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص، وقد تم التحفظ على 25 ماكينة خياطة وسرفلة، و30000 متر قماش أزرق اللون لزوم تصنيع الكمامات وخلافه، و7500 بالطو أزرق اللون منتج نهائي معد لطرحة بالأسواق، و12500 ملاية سرير زرقاء اللون و3000 كمامة معدة للبيع وطرحها بالأسواق.

كما تحرر المحضر رقم 448 لسنة2020 جنح امن دولة طوارئ مركز منيا القمح، ضد صاحب محل لتصنيع وبيع المنظفات ومستحضرات التجميل والمطهرات والمطهرات، يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص وعرضها للبيع مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بالمستندات التي تدل على مصدرها، وقد تم التحفظ على 4 تنك سعة التنك الواحد 5000 لتر باجمالي 20000 لتر صابون و1250 لتر من مادة السلفونيك الخام- برميل بلاستيك به 50كيلو ديتول خام وبرميل بلاستيك به 50 كيلو كلور مركز لزوم التصنيع.

كما تحرر المحضر رقم 450 لسنة2020 جنح امن دولة طوارئ مركز منيا القمح ضد صاحب مخزن سري لتصنيع وبيع الكلور والمنظفات يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص وقد تم التحفظ على 1500 لتر كلور سائل 400 لتر صابون سائل، و360 عبوة كلور سعة اللتر معدة للبيع وتم مصادرة المضبوطات على ذمة القضية، والمحضر رقم 449 لسنة 2020 جنح امن دولة طوارئ مركز منيا القمح، ضد صاحب محطة خدمة وتموين السيارات دون موافقة جهات الاختصاص، وتجميعه مواد بترولية والاتجار فيها بقصد التربح، وقد تم التحفظ على 2000 لتر بنزين 92، و2500 لتر بنزين 80، و2500 لتر سولار على ذمة القضية وتحت تصرف النيابة العامة.