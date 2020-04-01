شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يحدد ضوابط الامتحانات ويكشف عن مشروعات عملاقة للطلاب (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة لمجتمع التعليم المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال شوقي، إننا نواجه جميعًا خطرًا عالميًا يتمثل في الجائحة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا ونود ان ندعو كل أطراف التعليم في مصر من طلاب واولياء أمور ومعلمين وإداريين وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والإعلام المصري إلى تفهم ما تقوم به الدولة المصرية هذه الأيام وكذلك ندعو الجميع إلى إدراك العقبات والصعوبات، والفرص أيضا، وضرورة التعاون معا لنصل بابنائنا إلى بر الأمان.

وتابع: «وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل بكل طاقاتها للتيسير على أبنائنا في الداخل والخارج للحفاظ عليهم من انتشار الجائحة وفي نفس الوقت حماية مستقبلهم التعليمي ولذلك ينتظرنا في الأيام القادمة مشروعات عملاقة».

ولفت إلى أن المشروعات تشمل:

1) امتحانات الإلكترونية تجريبية تبدأ يوم الأحد 5 أبريل لقرابة 600 ألف طالب في منازلهم حول الجمهورية.

2) إنشاء وتفعيل منصة التواصل الإلكترونية في جميع مدارس مصر الحكومية وتسكين أكثر من مليون معلم و20 مليون طالب عليها ثم إدارتها.

3) إعداد وتوزيع وتصحيح المشروعات البحثية لسبع سنوات دراسية (3-9) في أنحاء الجمهورية لحوالي 15 مليون طالب وطالبة.

4) إطلاق المكتبة الرقمية التعليمية في 7 دول عربية وأوروبية لمساعدة أشقائنا وأبنائنا في الخارج.

5) تحديث المكتبة الرقمية وإدارتها لخدمة كل الطلاب في مصر.

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6) الامتحانات الإلكترونية لنهاية الترم الثاني في شهر مايو 2020 لقرابة مليون و200 ألف طالب في منازلهم حول الجمهورية.

7) إدارة امتحانات التعليم الفني للدبلومات الفنية لحوالي 700 ألف طالب.

8) إدارة امتحانات الثانوية العامة لحوالي 650 ألف طالب.

والعديد من الأمور الأخرى المتعلقة بالمدارس الدولية وذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس ستيم للمتفوقين.

ولفت إلى أن امتحانات أولى ثانوي في أبريل «تجريبية» بدون درجات للتعود على استخدام التابلت واختبار الشبكات وكفاءتها، وكذلك كافة المشروعات البحثية لسنوات النقل مثلها مثل الاختبارات التقليدية للمرور إلى الصف الأعلي وليست سنوات فاصلة.

وأكد أنه: «لا يوجد ما يستدعي أي نوع من أنواع القلق أو التوتر حيث ان كل الاختبارات والمشروعات بنظام الكتاب المفتوح وتتم في المنازل بلا ضغط وتغطي فقط المناهج اللتي تم تدريسها حتي تعليق الدارسة».

واستطرد: «نتمني أن نتعاون جميعًا لانجاح كل هذه المشروعات لانها مصممة للحفاظ على أبنائنا وكذلك لانها أساس هائل لمستقبل تعليمي أفضل».

وتابع: «نعمل في ظروف شديدة الصعوبة وبالتالي نتمني التعامل مع أي مشاكل قد تطرأ بهدوء حتي نستطيع التعامل معها بدون حالة التوتر الغير مبرر التي يصطنعها البعض عن طريق اختلاق بلبلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وأضاف: «أدعو السادة اولياء الامور إلى الإلمام بما نقوم به ومساعدة ابنائهم على الاستفادة من أنماط التعلم الجديدة والابتعاد عن كل أشكال الدروس الخصوصية ومحاولات الاتجار بالتعليم».

وأكد أن «الوزارة تقدم كل هذا مجانًا ولا تنزلقوا إلى محاولات البعض التربح على حساب ابنائكم فقد وفرنا لهم كل ما نستطيع وباذن الله نمر من هذه المرحلة اقوي وأكثر وعيًا بالهدف الأسمي للتعلم».