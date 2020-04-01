شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: «كورونا» زاد من الاهتمام بالنظافة وأكل البصل والثوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن فيروس «كورونا» قضى على بعض العادات والتقاليد المتوارثة خلال فترة وجيزة.
وأوضح أبوصدام، في بيان صحفي الأربعاء، أن الخوف من انتشار الفيروس قلل عادات الأحضان وسرادقات العزاء وتجمعات المناسبات السعيدة، وزاد من الاهتمام بالنظافة الشخصية وتنظيف المنازل واستخدام المطهرات والتعقيم، كما زاد من أكل البصل والبرتقال والإكثار من استخدام الثوم في الأكلات وشرب العصائر.
وأضاف نقيب الفلاحين أن معظم الفلاحين يفضلون قضاء النهار داخل الحقول والهواء الطلق تحت أشعة الشمس هروبًا من التجمعات المنزلية.
وتابع: «العادات الغذائية والمعيشية للفلاحين تجعلهم أبعد فئات المجتمع عن الإصابه بكورونا».
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