شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: المدارس ساعدت على منع الزحام أمام مكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدارس محافظة الجيزة فى أول أيام صرف المعاشات للمواطنين إقبالا من المواطنين أرباب المعاشات لصرف مستحقاتهم دون حدوث أى زحام أو تجمعات للمواطنين، حيث جهزت المحافظة من خلال مديرية التربية والتعليم عدداً كبيراً من المدارس لاستقبال المواطنين وللتسهيل عليهم للحد من أى تجمعات.

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تجهيز المدارس بكل سبل الراحة للمواطنين لتخفيف الزحام على مكاتب البريد فى صرف المعاشات مع استمرار هذه المكاتب فى أداء مهامها الأخرى موضحاً أنه تم اختيار المدارس القريبة من مكاتب البريد المزدحمة بهدف تخفيف العبء عن كاهل أرباب المعاشات والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المدارس بدأت من اليوم استقبال المواطنين أرباب المعاشات مشيراً إلى أنه تم مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المترددين على المدارس لصرف المعاشات وتم تجهيز أماكن مناسبة للانتظار مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى بالأمراض.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار يأتى فى إطار السياسات الوقائية والاحترازية التى تم اتخاذها من جانب المحافظة وانطلاقا من الدور الحيوى وإلهام بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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حيث جاء ذلك فى إطار التعاون بين كل من مديرية التربية والتعليم بالجيزة والبريد المصرى والتأمينات لتسخير واستثمار ساحات وأفنية عدداً من المدارس بالمحافظة وتحديداً بعض المدارس التى تقع بمحيط مكاتب البريد المعروفة أثناء أيام صرف المعاشات للحد من التجمعات والكثافات البشرية كوقاية احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديرى عموم الإدارات التعليمية للقيام الدورى بأعمال التعقيم والتطهير للمدارس التى تم اختيارهم إضافة إلى تجهيز تلك المدارس بعدد من المقاعد بفناء وطرقات المدارس وغرفه مؤمنة لموظفى البريد لمباشرة أعمالهم.

من جانبهم أشاد المواطنين بتلك الخطوة التى سهلت حصولهم على مستحقاتهم المالية دون الوقوف فى أى طوابير والتعرض للزحام استكمالا للإجراءات التى اتخذتها الدولة للحفاظ على سلامة مواطنيها.