شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لوزيرة التضامن لمتابعة انتظام صرف معاشات إبريل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الأربعاء، عدداً من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمتابعة انتظام عملية صرف معاشات شهر إبريل، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس فى منافذ الصرف.

وقالت القباج إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التزمت بالإجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال وضع علامات إرشادية فى مكاتب ومنافذ الصرف بالهيئة لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بمسافات وإرشادات التباعد الاجتماعى أثناء عمليات الصرف، مع وضع مطهرات وكمامات وتعقيم للمكان ووضع أماكن الانتظار خارج المنفذ.

وأضافت القباج أن الهيئة اعتمدت خطة صرف معاشات إبريل والتى نصت على

آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل، حرصا على سلامة أصحاب المعاشات، وتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا؛ حيث يصرف الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت الموافق" ( 1,2,4) من شهر إبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق ( 5،6،7 ) من شهر إبريل، أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و 9 إبريل، أما من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

وأكدت القباج أنه تم السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضاً.

وأضافت القباج أن كافة المعاشات المحولة على حسابات البنوك يمكنها صرف معاشاتها بداية من اليوم الأول من إبريل من خلال البنوك وماكينات الصرف الآلي ATM على مستوى الجمهورية.

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ووجهت وزيرة التضامن كل من القيادات والعاملين في منافذ صرف الهيئة برفع درجة الاستعداد واليقظة، والتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الصحية وطرق التدقيق الاحترازية المتبعة لمواجهة الفيروس المستجد عن طريق تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية بالمنافذ.

ورافق القباج خلال جولتها خلال الجولة محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي وسامي عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص.

كما وجهت القباج بتذليل أي عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مؤكدة على عدم انصراف القائمين بالصرف حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

وفي ختام الزيارة التفقدية وجهت وزيرة التضامن شكرها وتقديرها لموظفي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على وقفتهم النبيلة وإخلاصهم في العمل.

وأنشأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي غرفة عمليات برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة سير العمل على مستوى المحافظات، وتتلقى من خلالها تقارير دورية لمعرفة آخر تطورات عملية صرف المعاشات على مستوى الجمهورية.