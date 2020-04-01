شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تنظيم العمل بمكاتب البريد لمنع التزاحم فى اليوم الأول لصرف المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مكاتب البريد اليوم صرف المعاشات، بالتزامن مع تنظيم العمل بها لمنع التزاحم، مع صرف المعاشات وفق جدول تم وضعه للصرف حسب قيمة المعاش، لمنع التزاحم مع تحديد مسافات بين المواطنين المترددين على المكاتب لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ورصد الخليج 365، عملية صرف المعاشات بمكتب بريد منشأة القناطر بالجيزة، حيث حرص الموظفين على ارتداء الكمامات والقفازات، واستخدام الكحول والمطهرات، اثناء العمل، مع تخصيص موظف لتنظيم العمل امام المكتب ووضع كراسى انتظار خارج المكتبفى الهواء لمنع التكدس داخل مكتب البريد.

وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تجهيز 138 مدرسة لتخفيف الزحام على مكاتب البريد فى صرف المعاشات مع استمرار هذه المكاتب فى أداء مهامها الأخرى، موضحاً أنه تم اختيار المدارس القريبة من مكاتب البريد المزدحمة بهدف تخفيف العبء عن كاهل أرباب المعاشات والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المدارس التى تم تجهيزها سوف تبدأ أعمالها من اليوم 31 مارس لتلافى أى أخطاء أو معوقات قد تظهر قبل صرف المعاشات المقرر لها الأول من شهر أبريل، مشيراً إلى أنه تم مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المترددين على المدارس لصرف المعاشات وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى بالأمراض.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار يأتي في إطار السياسات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها من جانب المحافظة وانطلاقا من الدور الحيوي والهام بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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حيث جاء ذلك في إطار التعاون بين كل من مديرية التربية والتعليم بالجيزة والبريد المصري والتأمينات لتسخير واستثمار ساحات وأفنية عدداً من المدارس بالمحافظة وتحديداً بعض المدارس التي تقع بمحيط مكاتب البريد المعروفة أثناء أيام صرف المعاشات للحد من التجمعات والكثافات البشرية كوقاية احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الجيزة انه تم توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تعقيم وتجهيز المدارس التي تم اختيارهم اضافه الي تجهيز تلك المدارس بعدد من المقاعد بفناء وطرقات المدارس وغرفه مؤمنه لموظفي البريد لمباشرة أعمالهم.

ومن جانبه اشار خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة انه تم توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بالتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير داخل هذه المنافذ ومراعاة عدم التكدس الازدحام حفاظا علي سلامتهم.