شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تجهيز 528 مقر لصرف المعاشات وتكافل وكرامة لمنع الزحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة وهيئة البريد المصرى والمحافظين للتخفيف عن كاهل المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على أصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي غير المشروط ( تكافل وكرامة) ومنع التكدس والزحام أمام منافذ الصرف خلال شهر أبريل الجارى.

وأضاف شعراوى فى بيان اليوم، أن الوزارة نجحت بالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى والمحافظات فى تجهيز حوالى 528 مقر لصرف المعاشات وتكافل وكرامة فى عدد من المدارس ومراكز الشباب والاستادات الرياضية والساحات الملاصقة والقريبة من مكاتب البريد بالتعاون مع عدد من الشباب المتطوعين والجمعيات الأهلية فى القرى والمدن بالمحافظات.

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وأوضح شعراوى أنه تم في هذه الأماكن مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين وكذا توفير وسائل الحماية الطبية اللازمة لهم بالإضافة لاتاحة مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في صرف المعاشات أو تكافل وكرامة لمنع التكدسات والزحام.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي يقوم بها الشباب من المتطوعين بكافة المحافظات لدعم جهود الحكومة وكافة وزارتها المعنية لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة فيما يخص تنظيم عملية توزيع المعاشات لكبار السن طبقاً للإجراءات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن الحكومة بكافة وزارتها حريصة كل الحرص علي تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للتيسير والتسهيل علي المواطنين في الحصول علي الخدمات وحمايتهم من نقل عدوي فيروس كورونا ومنع التجمعات والتكدسات حفاظًا علي سلامتهم وصحتهم.