شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية من باريس على متنها 87 مصريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، رحلة تابعة لشركة "إير كايرو" قادمة من باريس، وعلى متنها نحو 87 مصريا كانوا عالقين فى فرنسا، وذلك بعد تنفيذ قرار تعليق الرحلات الجوية حتى 15 أبريل المقبل كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

‪

و أجرت اطقم الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى فحصوات طبية على كافة ركاب رحلة باريس، حيث تم اخضاع جميع الركاب إلى فحوصات الحجر الصحى بالمطار، وتم نقل جميعهم إلى الحجر الصحى داخل أحد الفنادق المجاورة لمطار القاهرة، وذلك بعد تجهيزه ليصبح مقرا لعزل المصريين العائدين من الخارج، تطبيقا لقرار وزارة الصحة بإلزام كافة العائدين من الخارج إلى دخول الحجر الصحى لمدة 14 يوم للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس.

Advertisements

وبدأت سلطات الطيران المدنى بالمطارات المصرية، أمس الثلاثاء، تطبيق قرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، وذلك إخضاع جميع العائدين إلى الحجر الصحى فور وصولهم إلى القاهرة، فى إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم إجبار الراكب الراغب فى العودة إلى البلاد على كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحى فور وصوله البلاد، خلال فترة العزل المقررة وذلك لمدة 14 يوما للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

وتستمر مصر للطيران فى تسيير رحلات استثنائية لعودة العالقين المصريين بالخارج وذلك بالتنسيق مع وزارات الطيران والهجرة والخارجية، حيث سيرت الشركة رحلات دولية إلى السعودية والكويت ولندن وسلطنة عمان وفرنسا لنقل المصريين الراغبين فى العودة من الخارج بعد توقف حركة الطيران بسبب قرار الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.