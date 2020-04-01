شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت محافظة بورسعيد، بإجراء الحجز المنزلى على سكان عمارتين بالضواحى، بعد وفاة، الدكتور أحمد عبده اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، والذى توفى صباح الاثنين إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 57 عامًا.

و"يقدم الخليج 365" فيديو جراف، لتفاصيل الحجز المنزلى على سكان عمارتين بالضواحى.