شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجهت شعوب العالم إلى طرق مختلفة للتغلب على ساعات العزلة والحظر بعد تفشى فيروس كورونا، نستعرضها من خلال الفيديو التالى.. كل دولة قرر شعبها أنه يتغلب على ساعات العزلة بطريقته مع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير فى كل دول العالم أعلنت هذه الدول مجموعة إجراءات احترازية على رأسها حظر التجوال تماما فى شوارعها هنا قرر المواطنون قضاء ساعات العزلة بشكل مختلف وعدم الاستسلام لموجات الاكتئاب والقلق التى قد تسببها تلك الإقامة الجبرية فى إيطاليا والتى تشهد معدلات إصابة ووفاة مرتفعة عالميا يقف المواطنون فى الشرفات يعزفون ويغنون ويصفقون لبعضهم البعض فى تحد واضح وصريح للحجر الصحى المفروض عليهم لينك Advertisements وفى ألمانيا قرر المواطنون غناء أغنية بيلا تشاو الشهيرة خلال فترة عزلهم تضامنا مع الشعب الإيطالى أما فى المغرب فحرص المواطنون على ترديد الأناشيد الوطنية والدينية وفى مصر كانت المشاهد الآتية ليقرر شعوب العالم مواجهة فيروس كورونا بالصبر والالتزام والفكاهة أيضًا

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