شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تصرف 3.8 مليار جنيه مستحقات للمقاولين لسداد رواتب العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، صرف الحكومة 3.8 مليار جنيه للمقاولين، من أجل دفع مرتبات العاملين، وتسليم الإسكان لـ 1296 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، بمدينة القاهرة الجديدة، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء. الإسكان: بدء تسليم 1296 وحدة سكنية بـ"سكن مصر" بمدينة القاهرة الجديدة 14 إبريل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم الدفعة الأولى من وحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة، اعتبار من 14/4/2020، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ١٢٩٦ وحدة سكنية.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات "سكن مصر" بمسلسلات (11 - 12 - 13 بالمرحلة الأولى، و7 - 8 - 9 بالمرحلة الثانية)، مشيراً إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وقال المهندس أمين غنيم، إنه بالنسبة لوحدات مسلسل 11 بالمرحلة الأولى، ومسلسل 7 بالمرحلة الثانية، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم 14/4/2020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم 15/4/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم 16/4/2020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم 19/4/2020، ووحدات العمارة رقم 5، يوم 21/4/2020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم 22/4/2020، وتم تخصيص يومى 7 و8/6/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح حُكم صيام شهر رمضان فى عصر الكورونا

أجاب مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية على سؤال ما حُكم صيام شهر رمضان في حال رأى الأطباءُ ضرورة بقاء فم الصَّائم رطبًا طوال اليوم؛ كإجراء وقائيّ من العدوى بفيروس كرونا المُستجد (كوفيد – 19)؟.

وجاء رد المركز كالآتى:وإن كان الأمر سابقًا لأوانه؛ فإنه لا يجوز للمسلم أن يُفطِرَ رمضان إلَّا إذا قرَّر الأطباء وثبت علميًّا أن الصِّيام سيجعله عرضةً للإصابة والهلاك بفيروس كُورونا، وهو أمر لم يثبت علميًّا حتى هذه اللحظة.

فقد حثَّ الإسلام على حِفَظِ النَّفس وصيانتها بكلِّ الطُّرق والسُّبل التي تدرأ عنها الهلاك، وتمنع عنها الضرر؛ ومن ذلك ما قعَّده الفقهاء من القواعد الوقائية في الشريعة الإسلامية بقاعدة (الدَّفع أقوى من الرَّفع): حيث قرَّروا فيها بأنه إذا أمكن رفع الضَّرر قبل وقوعه وحدوثه؛ فهذا أَولى وأفضل من رفعه بعد الوقوع، فهذا من باب العلاج الوقائي؛ لأنَّه إن أمكن علاج الأمر ودفعه قبل حدوثه فهذا يُجَنِّب المجتمع الأضرار والكوارث التي من الممكن أن تحدث إذا لم نُسرع بمعالجة الأمور.

منظمة الصحة العالمية: تطعيم الدرن لا يقى من الإصابة بكورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية أن الذين تم تطعيمهم ضد الدرون غير محصنين من الإصابة بفيروس كورونا ويمكن إصابتهم بشكل طبيعي إذا تعرضوا لأشخاص مصابين وليس هناك أي دراسات تقول أن من تم تطعيمه ضد الدرن سينجي من الإصابة بكورونا .

وقالت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني بالقاهرة أن التزام المصريين بالإجراءات الوقائية والقرارات الحكومية يساهم في خفض الإصابات ، كما أن العزل للوافدين من الخارج وممن خالطوا مصابين بكورونا يساهم في تحجيم المرض ومنع تفشيه.

وأضافت المنظمة أن المرض الذي تسببه العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خفيف بشكل عام، لاسيما عند الأطفال والشباب. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يسبب مرضًا خطيرًا، إذ يحتاج نحو شخص واحد من كل 5 أشخاص مصابين بهذا المرض إلى تلقّي الرعاية في المستشفى. لذا، فإن من الطبيعي أن يشعر الناس بالقلق إزاء كيفية تأثير فاشية مرض كوفيد-19 عليهم وعلى أحبائهم.

أول تعليق من إيناس عز الدين بعد ضجة إصابتها بكورونا.. وهكذا بررت موقفها

ظهرت المطربة إيناس عز الدين فى فيديو لها من المنزل بعد مغادرتها المستشفى دافعت به عن نفسها ضد الهجوم الذى تعرضت له بعد ظهور التحاليل وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تعاملت مع الأمر بحسن نية وعفوية.

وقالت إيناس فى الفيديو، التى نشرته عبر حسابها على فيس بوك، إننها بعد عودتها من المغرب بأسبوع تلقت اتصالا من شخص يطمئن على حالتها الصحية، مؤكدا لها أن هناك حالة فى الطائرة التى عادت بها من المغرب مصابة بالفيروس، مطالبا منها إذا زادت عليها الأعراض الاتصال بـ105".

مطالب برلمانية بتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والغاز للمواطنين غير القادرين..رئيس "طاقة البرلمان": ضرورة لتخفيف أعباء المعيشة على العمالة غير المنتظمة.. ومطالب بالإعفاء 3أشهر..ونائب:أولوية البرلمان حماية المواطن

عدد من المطالبات البرلمانية بإعفاء الشرائح غير القادرة من المواطنين، من رسوم الكهرباء والغاز، لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، على خلفية التأثر الكبير في الأزمة الراهنة لفيروس كورونا، خاصة وأن جزء كبير منهم من العمالة غير منتظمة، مؤكدين أن هذا القرار سيأتى ضمن قرارات الحكومة التي إتخذتها بتوجيهات القيادة السياسية لتوفير غطاء أكبر لحماية المواطنين.

الأشعة الأخيرة للدكتور اللواح قبل وفاته تكشف خطورة كورونا على الرئتين.. صور

حصل ”الخليج 365”، على الأشعة التى أجراها الدكتور الشهيد أحمد عبده اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، والذي توفي صباح الإثنين الماضى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 57 عامًا، وأثبت الإشعة إصابته بتليف فى الرئتين.

كان الدكتور اللواح، قد قام بعمل عزل صحى لنفسه عقب إصابته بمسكنه، وقام بإرسال الأشعة الخاصة به لعدد من الأطباء المقربين منه، وطلب جهاز تنفس فى منزله، لكنه لم يجده، فقرر التوجه لمستشفى الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، قبل أن يتوفى.

كانت أمل محمد عرفة، زوجة الدكتور الشهيد أحمد عبده اللواح، أكدت فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أجرى اتصالا بها لتعزيتها والأطمئنان عليها وعلى الأسرة، بعد رحيل زوجها، أمس.

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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات تصل 5 درجات خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء مستقرة على كافة الأنحاء بالجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة، بداية من الخميس وحتى السبت المقبل.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع بداية من غد ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة يستمر حتى الأحد المقبل، لافتا إلى أن الارتفاع سيكون بمعدل 5 درجات عن المعدلات الطبيعية .

وأِشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه لن تتعرض البلاد لأية ظواهر جوية عنيفة خلال الساعات المقبلة سوى الشبورة المائية صباحا وشوائب عالقة في الجو ، مناشدا المواطنين بتوخى الحذر في تخفيف الملابس ومتابعة النشرة الجوية باستمرار بشكل يومى.

و يشهد اليوم الأربعاء انخفاض طفيف بالدرجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

الخطوط السعودية توقف حجوزات العمرة حتى نهاية مايو لتفشى فيروس كورونا

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عدم قبول أي طلب لحجوزات مجموعات العمرة حتى نهاية مايو المقبل، وذلك في ظل تفشى فيروس كورونا في معظم دول العالم، وما يشكله من خطورة تستهدف بشكل أكثر التجمعات البشرية.

وقالت الخطوط الجوية السعودية في بيانها، إنها ستتيح استرداد ثمن التذاكر المحددة لمجموعات العمرة وذلك حتي نهاية شهر مايو 2020 بدون رسوم إلغاء، كما تتيح تغيير خط السير إلي أي محطة أخري حسب طلب الراكب لمرة واحدة فقط وبدون رسوم مع حصوله علي فرق السعر إن وجد، مؤكدة أن شروط قبول أو رفض طلبات العمرة تخضع للتغير وفقاً للمستجدات والأوضاع.

وعلقت السعودية في 18 مارس الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين للحد من انتشار كورونا، كما قررت المملكة في 4 مارس وقف أداء العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، بعد أسبوع من تعليقها للمعتمرين من مختلف أرجاء العالم.

البابا فرنسيس يطلب صلاة لأجل الإعلاميين: يعملون لكى لا يشعر الأشخاص بالعزلة

طلب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية، الصلاة لأجل العاملين فى مجال الإعلام، قائلا: "يعملون لكي ينقلوا المعلومات والأخبار فلا يشعر الأشخاص بأنهم معزولون".

وقال البابا فرنسيس فى تغريدة عبر حسابه الموثق باللغة العربية: "لنصلِّ معًا من أجل جميع الذين يعملون في وسائل الإعلام، يعملون لكي ينقلوا المعلومات والأخبار فلا يشعر الأشخاص بأنهم معزولون ومن أجل تربية الأطفال، لنصلِّ من أجل جميع الذين يساعدوننا على تحمُّل زمن الانغلاق هذا".

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى صفوف الجيش الإسرائيلى لـ75 حالة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بالوباء المميت في صفوف الجيش إلى 75 حالة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن 2655 جنديًا يتواجدون حالياً في الحجر الصحي بعد مخالطتهم مصابين، بينما تماثل أحد الجنود للشفاء.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بكورونا ارتفع ليبلغ 5591 مريضا بينهم 97 في حالة خطيرة و76 يتنفسون بشكل اصطناعي، فيما ارتفعت حالات الوفاة لتبلغ 21 حالة .

وأوضحت الوزارة، أنه توفيت صباح الأربعاء، مُسنة تبلغ من العمر (98 عامًا) في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع (جنوب)، كانت تعاني من أمراض مزمنة.

على جانب آخر، أطلع رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، والمدير العام لوزارة الصحة موشيه بار سيمان توف مساء الثلاثاء الوزراء، على صورة الوضع حول التعامل مع وباء كورونا، والخطوات المخطط لاتخاذها من أجل منع تفشيه.

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

اتجهت شعوب العالم إلى طرق مختلفة للتغلب على ساعات العزلة والحظر بعد تفشى فيروس كورونا، نستعرضها من خلال الفيديو التالى..

الحكومة تصرف 3.8 مليار جنيه مستحقات للمقاولين لسداد رواتب العمال

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ المشروعات في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في اجتماع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن تتخذ شركات المقاولات إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وأن تعمل بكامل طاقتها في كل المواقع، لافتاً إلى أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل، وتحقق أهداف التنمية المنشودة، مضيفاً أن هذا القطاع يرتبط به أكثر من 90 صناعة، وبالتالي فهو القطاع القادر على النهوض بالوطن، وتحريك عجلة العمل في هذه الفترة الصعبة على مستوى العالم.

من جانبه أشار وزير الإسكان إلى أنه تم التواصل مع مسئولي شركات المقاولات المختلفة، بهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في المواقع المختلفة، وكذا إنجاز الأعمال لتعويض الفترة الماضية، ونتولى حاليا سداد مستحقات المقاولين، حتى يتم سداد مستحقات العمال، موضحاً أنه تم أمس صرف 3.8 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات.

زلزال بقوة 6.5 ريختر فى ولاية أيداهو الأمريكية وتحذيرات من هزات أخرى

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، ولاية أيداهو الأمريكية، حيث أكد الماسح الجيولوجى الأمريكى، أن أولى الهزات وقعت فى الساعة السادسة مساء تقريبا، أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلى.