شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد وتردد بث الدروس الإلكترونية على القناة التعليمية لجميع الصفوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” خريطة قناة مصر التعليمية لبث محاضرات وبرامج تعليمية للطلاب بعد قرار توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد وتفعيل التعلم عن بعد، حيث يمكن للطلاب متابعة الدروس أون لاين من خلال التردد الجديد" 12380" أفقى وتختص بتوفير برامج ومحاضرات للطلاب من الصف الأول الابتدائى وحتى الشهادة الإعدادية.

ووفرت القناة الدورس الإلكترونية لطلاب من الصف الأول الابتدائى حتى الثالث الإعدادي فى مواد اللغة الإنجليزية للطلاب من الأول الابتدائى حتى الثالث الابتدائى، ومواد الدراسات للصفين الرابع والخامس الابتدائى واللغة العربية للصفوف من السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، كما وفرت محتوى للطلاب فى نفس الصفوف للصفوف من الأول الابتدائى حتى الثالث الابتدائى فى مادة اللغة العربية ومادة العلوم للصفين الرابع والخامس الابتدائى ومادة اللغة الإنجليزية للصفوف من السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادى.

ويستطيع الطلاب متابعة الدروس أون لاين على التردد 12380، للصفوف من الأول الابتدائى حتى الثالث الإعدادى فى مواد اللغة الإنجليزية للصفين الأول والثانى الابتدائى والرياضيات للصفوف من الثالث الابتدائى حتى الخامس الابتدائى ومادة العلوم لمدارس اللغات للصفوف من السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، كما أنه متاح للطلاب متابعة الدورس التى تم توفيرها لنفس الصفوف الدراسية فى مواد اللغة العربية للصفين الأول والثانى الابتدائى والرياضيات لمدارس اللغات للصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائى، ومادة الدراسات للصف السادس الابتدائى والأول والثانى والثالث الإعدادى.

ووفرت القناة أيضا دورس أون لاين حيث تم توفير محاضرات للصفوف من الأول الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، فى مواد اللغة الإنجليزية للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائى وعلوم لمدارس اللغات للصفين الثالث والرابع الابتدائى والرياضيات لغات للصفوف من السادس الابتدائى حتى 3 إعدادى.

وفى 21 مارس، يستطيع الطالب الإطلاع على دروس أون لاين فى مادة اللغة الإنجليزية للصفين الأول والثانى الابتدائى واللغة العربية للصفوف من 3 ابتدائى حتى 5 ابتدائى وفى مادة الرياضيات للصف 6 الابتدائى والصفوف 1 و2 و3، الإعدادى، كما يستطيع الطلاب متابعة الدروس أون لاين، والتى تم بثها يوم 22 مارس، فى اللغة العربية للصفين الأول والثانى الابتدائى واللغة الإنجليزية للصفوف من الثالث الابتدائى حتى الخامس والعلوم فى الصفوف 6 الابتدائى و1 و2 و3 إعدادى.

وحددت قناة مصر التعليمية مواعيد بث المحاضرات والدروس أون لاين من التاسعة صباحا وحتى الخامس عصرا.

وبالنسبة للمرحلة الثانوية العام والفنى يتم توفير برامج ودوروس أون لاين على الترددد" 11747" رأسى، كالتالى" 9:30 صباحا برنامج بنك المعرفة للصف الأول الثانوى والساعة 10 صباحا برنامج دعوة للتعلم، ومن 10:30 برنامج سر التفوق للصف الأول الثانوى، ومن 11:30 برنامج لغات العالم، و12ظهرا، برنامج مدرسة على الهواء للثانى الثانوى و3 عصرا برنامج مدرسة على الهواء للثانى الثانوى و4عصرا مدرسة على الهواء للأول الثانوى و5مساء إعادة سر التفوق للأول الثانوى، و6 مساءا، برنامج حديث التعليمية: و7مساءا إعادة بنك المعرفة،لأولى ثانوى، و7:30، تبسيط العلوم للثانى الثانوى، و8 مساءا مدرسة على الهواء للثالث الثانوى و10 برنامج : فى بيتنا مدرسة تعليم فنى و 11مساء تعليم فنى و12 منتصف الليل إعادة مدرسة على الهواء.

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