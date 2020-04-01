سقوط تجار مخدرات غسلوا 100 مليون في شراء العقارات بسوهاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت مكافحة المخدرات الإجراءات القانونية حيال أربعة عناصر إجرامية بسوهاج سبق رصد نشاطهم لإرتكابهم أعمال غسل أموال قدرت بـ35 مليون جنيه، لقياهم بأفعال وأنماط مجددة لغسل الأموال بحوالى 65 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة. جاء ذلك استكمالاً لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى رصد وتتبع نشاط أربعة عناصر إجرامية مقيمين بمحافظة سوهاج - "سبق اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، لقيامهم بأفعال غسل أموال غير مشروعة قدرت بحوالى 35 مليون جنيه"، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر الإجرامية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات "شراء أراضى وعقارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (65 مليون جنيه) تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. Advertisements جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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