شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشهيد اللواح: عينة ابنى سلبية.. وادعولى أنا وابنتي نخرج من الحجر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمل محمد عرفة، زوجة الدكتور الشهيد أحمد عبده اللواح، والذي توفى صباح الإثنين إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 57 عامًا، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن نتيجة التحاليل الخاصة بنجلها محمد البالغ 13 عامًا ونصف، ظهرت سلبية، وهو متواجد الآن فى منزلهم مع والد ووالدة زوجها الراحل.

وأضافت زوجة الدكتور الشهيد اللواح، أن نجلها محمد يعانى من حساسية على صدر، ومن المقرر أن يتم إجراء تحليل آخر له بعد 24 ساعة، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كوورنا، مشيرة إلى أنه فور ظهور نتيجة التحاليل مساء أمس، تم نقلها فى الحادية عشر مساء أمس إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى فى محافظة الإسماعيلية، وهى الآن متواجدة فى نفس الغرفة التى تتواجد فيها أبنتها إسراء والمصابة بنفس الفيروس كورونا.

وطالبت السيدة أمل محمد، الجميع بالدعاء لها بأن تمر هذه الأيام بخير وسلام، وتتعافى وتخرج من المستشفى هى وابنتها إسراء والمتواجدة فى الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة منذ عدة أيام.

كان ”الخليج 365”، قد حصل على الأشعة التى أجراها الدكتور الشهيد أحمد عبده اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، والذي توفي صباح الإثنين الماضى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 57 عامًا، وأثبت الإشعة إصابته بتليف فى الرئتين.

كان الدكتور اللواح، قد قام بعمل عزل صحى لنفسه عقب إصابته بمسكنه، وقام بإرسال الأشعة الخاصة به لعدد من الأطباء المقربين منه، وطالب جهاز تنفس فى منزله، لكنه لم يجده، جهاز فقرر التوجه لمستشفى الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، قبل أن يتوفى عليه رحمه الله.

كانت أمل محمد عرفة، زوجة الدكتور الشهيد أحمد عبده اللواح، أكدت فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أجرى اتصال بها لتعزيتها والأطمئنان عليها وعلى الأسرة، بعد رحيل زوجها، مشيرة إلى أنها كانت تخضع للعزل فى منزلها خلف المستشفى العسكرى ببورسعيد، وذهب أول أمس، بصحبة نجلها محمد البالغ 13 عامًا ونصف لمستشفى احميات بورسعيد لإجراء تحاليل "PCR"، للتأكد من إصابتهم بكورونا من عدمة، لكن مسؤولى المستشفى أجروا الكشف الطبى علينا وقالوا لا داعى لإجراء التحليل المعملى، وعدت إلى المنزل لا تتفاجأ باتصال محافظ بورسعيد، وقرر على الفور إرسال فريق طبى، قام بأخذ عينة مسح من الفم والأنف أنا ونجلى، وكانت نتيجة التحاليل إيجابية لها، وسلبية لنجلها.

وتابعت زوجة الشهيد "اللواح"، أنها تتواجد فى الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية فى نفس الغرفة التى تتواجد بها أبنتها إسراء البالغة 24 عامًا، لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنها ابنتها خريجة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وحاصلة على ماجستير فى النقل البحرى، وتعمل محاسبة مع والدها فى المعمل الخاص به منذ عام.

وعن أسباب إصابة زوجها الراحل بكوورنا، قالت زوجته، إن المعمل الخاص بزوجها، أجرى تحاليل لـ 3 مواطنين من بورسعيد، خلال أسبوعين فى فترات متفاوتة، وأثبت التحاليل الخاص بالمواطنين إصابتهم بكورونا، لكننا لا نعلم أن العدوى انتقلت له من أى منهم، مشيرة إلى أن وزارة الصحة قامت بعمل عزل صحى برج "المنى" الذى يتواجد فيه المعمل الخاص بزوجها والمتواجد بشارع شارع أوجينى، أمام سينما مصر، والذى يتكون من 10 طوابق.

وكشفت أمل محمد عرفة، عن تفاصيل توديع زوجها الراحل، مؤدة أنها ذهب هى ونجلها، إلى المقابر، وانتظرت أمام مقابر العائلة ببورسعيد، خارج أسوار المقابر، ولم تنزل من السيارة هى ونجلها، ودعت له أن يتقبله من الشهداء، حيث ووصل الدكتور اللواح، بسيارة إسعاف، من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، دون أى مرافقين أو أحد من أسرته، فى وجود سيارة شرطة، ودخلت سيارة الإسعاف إلى مقابر العائلة بمدينة بورسعيد، دون مرافقين من أسرته، تم دفته بمقابر عائلته فى بورسعيد بمعرفة مسؤولى الصحة والشرطة، بينما تواجد قرابة 10 أفراد خارج المقابر، وأدوا صلاة الغائب على الفقيد الراحل.

أسرة الشهيد اللواح

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زوجة الشهيد أحمد اللواح وابنته

الشهيد أحمد اللواح

الشهيد أحمد اللواح