بالأسماء.. السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بالأجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزارة الداخلية رقم 400 لسنة 2020، بشأن الإذن لـ21 موطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، في عددها رقم 77.

وجاء نص القرار في مادته الأولى على الأذن لكل من الـ21 مواطنًا (أولهم خالد رمضان عبد الفتاح الفيومي، وآخرهم سيف كريم أحمد الجمال) بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 195 الصادر بشأن الجنسية المصرية، والقرار 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض من مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب وزير الداخلية.