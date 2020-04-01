بقيمة 7.2 مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط 6 أشخاص للاتجار بالنقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال، وجرائم الكسب غير المشروع.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الاخيرة عن ضبط 6أشخاص لقيامهم بارتكاب 4 قضايا "إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، تحويلات غير مشروعة" شملت قضيتين في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وقضيتين في مجال التحويلات المالية غير المشروعة، وبلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقدياً في تلك القضايا (159 ألف جنيه مصري – 1206 دولار أمريكي –12900 ريال سعودي –3515 دينار ليبي –50 ليرة سوري)، بإجمالي (232,936 –مائتان واثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون جنيه مصري)، وكذا (7,000,000 - سبعة مليون جنيه مصري تم ضبطها مستندياً).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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