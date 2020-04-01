الداخلية: ضبط تشكيل عصابي غسلوا 35 مليون جنيه في العقارات بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أربعة عناصر إجرامية مقيمين بمحافظة سوهاج - "، سبق اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، لقيامهم بأفعال غسل أموال غير مشروعة قدرت بحوالي 35 مليون جنيه" .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وباستكمال الفحص تبين غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب، وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات "شراء أراضي وعقارات"، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 65 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.