الأمن العام يضبط 7 تشكيلات عصابية و197 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 156قطعة سلاح ناري، 197قضية مخدرات وتنفيذ 73320حكم قضائي متنوع.

كما ضبط 7 تشكيلات عصابية، ضموا 24 متهمين، ارتكبوا (32) حادث متنوع، 14 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، 165 دراجة نارية مخالفة، واعادة 6 سيارات مسروقة وضبط 14 ألف و750مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 72 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.