خلال 24 ساعة.. ضبط 156 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 733 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 156 قطعة سلاح ناري بحوزة 134 متهمًا، وضبط 197 قضية مخدرات بحوزة 206 متهمين، ضُبط خلالها 39 كيلو جرامًا مواد مخدرة.
كما نجحت الحملات في تنفيذ 733 ألف حكم قضائي متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
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