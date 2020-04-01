بقيمة 13 مليون جنيه.. إحباط محاولة جلب 1636 طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية، محاولة تهريب 1636 طربة لمخدر الحشيش داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن سفينة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت بوصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندي "تفاح" ، مشحونة إلى البلاد بمعرفة (شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة")، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تم تشكيل لجنة مكونة من (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات–الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس–السلطات الجمركية) لتفتيش الحاوية المشار إليها، أسفرت أعمالها عن ضبط (1636 طربة لمخدر الحشيش الخام بلغ وزنها 360 كيلو جرام)، قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 13 مليون و88 ألف جنيه تقريباً.

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يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة المخدرات، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، وإحباط محاولات تهريبها إلى داخل البلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحديد وضبط القائمين على محاولة التهريب.