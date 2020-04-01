الداخلية: ضبط 810 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أسفرت تلك الحملات ضبط 810 قضايا تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول 10 أطنان "أرز أبيض، سكر حر، زيت طعام، مسلى، صلصة" بقصد بيعها بأعلى من السعر المتداول بالأسواق؛ كما تم ضبط مالك مصنع بمحافظة القليوبية لقيامه بتصنيع 121 ألف عبوة حلوى جافة "شيكولاتة" ، و4 أطنان مستلزمات إنتاج معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر.

كما ضبطت الحملات مالكي محلين غير مرخصين لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة الشرقية، لحيازتهما 5 آلاف قفاز طبي، بدون مستندات مجهولة المصدر، بقصد بيعها بأعلى من السعر المتداول بالأسواق.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.