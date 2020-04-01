للحد من انتشار "كورونا".. الداخلية تتابع تنفيذ قرار الحظر وتضبط المخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 878 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 174 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، و288مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، غلق 72 مكان (نشاط تعليمي- تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة").

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها، بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.