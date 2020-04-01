محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة. أسفرت جهود الحملة عن ضبط أحد العناصر الإجرامية ("له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية) وبحوزته (120طربة لمخدر الحشيش وزنت 12كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول). Advertisements كما ضبطت الحملة أحد العناصر الإجرامية بمحافظة الإسكندرية، بحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول)؛ وأحد العناصر الإجرامية بمحافظة الجيزة وبحوزته (16طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام - مبلغ مالي- هاتف محمول). بمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وأن المبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 176 طربة حشيش في 3 محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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