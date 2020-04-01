رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد سير العمل بمشروعي كوبري علوي ونفق سيارات بطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بجولة تفقدية، أعمال تنفيذ كوبري علوي ونفق سيارات بطريق الواحات الفيوم بنطاق مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعين.

وأوضح الشربيني، خلال جولته بالمشروعين، أنه جارٍ تنفيذ الكوبري العلوي في الاتجاه القادم من الطريق الدائري إلى مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات الفيوم، وكذا تنفيذ نفق سيارات في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى الطريق الدائري بذات الطريق، مشيراً إلى أن المشروعين يهدفان إلى تخفيف الكثافات المروية بطريق الواحات، حيث يبلغ زمن التوقف في ساعات الذروة بموقعي إنشاء الكوبرى والنفق أكثر من 30 دقيقة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه جارٍ عمل التحويلات المرورية اللازمة للمشروعين لتفادي أي تكدس أثناء تنفيذ الكوبري والنفق وسيتم الإعلان عن التحويلات المرورية وحركة المرور فور الانتهاء من التحويلات الجديدة، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة القطاع الخاص.​