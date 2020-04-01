مع نهاية مارس.. أرقام كورونا في مصر (تفاعلي - مُحدّث)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف جهاد وأحمد جمعة:

مع نهاية شهر مارس الماضي، تزايدت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي سجلتها وزارة الصحة، إذ بلغ عدد الحالات الإيجابية 710 أشخاص بينهم أجانب.

وتوفي 46 شخصًا جراء إصابتهم بكورونا، وفق بيانات الصحة الرسمية، فيما تعافى 157 مصابًا وغادروا مستشفيات العزل بعد تلقيهم الرعاية الطبية.

يأتي ذلك تزامنًا مع ما كشفته مصادر بوزارة الصحة لمصراوي، عن تسجيل إصابات بجميع محافظات الجمهورية بفيروس كورونا باستثناء محافظتي الوادي الجديد وشمال سيناء.

وقالت المصادر إن محافظة القاهرة تحتل المركز الأول في عدد الإصابات المسجلة لدى الوزارة، تليها الإسكندرية، ثم دمياط والبحر الأحمر، فيما تم تسجيل إصابة 63 أجنبيًا بكورونا خلال تواجدهم في مصر، وجاءت أغلب هذه الإصابات لجنسيات فرنسية وإيطالية، ثم الألمان.

ويستعرض الخليج 365 أرقام كورونا في مصر منذ تسجيل أول حالة بالفيروس في 14 فبراير الماضي، وحتى نهاية مارس عبر تقنية البيانات التفاعلية:

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