غرفة السياحة تعلن إعادة رسوم رحلات العمرة الملغاة للشركات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، استرداد الشركات العاملة في الموسم، قيمة الرسوم التي حصلتها الغرفة وبوابة العمرة المصرية عن كافة الرحلات العمرة الملغاة نتيجة تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في إطار متابعة الغرفة لمستحقات المعتمرين الذين تم إلغاء رحلاتهم، وعقب مراجعة غرفة العمليات ولجنة المتابعة التي شكلت بالغرفة من أعضاء السياحة الدينية بمجلس الإدارة، ما تم في هذا الشأن حرصًا على مصالح المواطنين عملاء شركات السياحة.

وبدأت شركات الطيران، في إعادة قيمة تذاكر السفر الملغاه إلى شركات السياحة رغم بعض الصعوبات المتمثلة في غلق مكاتب بعض شركات الطيران الخاص والخفض الكبير في عدد الموظفين وساعات العمل نظرًا للظروف الحالية.

وفيما يخص الأموال التي تم سدادها للجانب السعودي من إقامة بالفنادق وتكلفة خدمات المعتمرين بجانب التأمين الطبي ورسوم التأشيرة، تبين أن كافة شركات السياحة المصرية لم تسترد ما دفعته بالمملكة العربية السعودية نظير كل ما سبق.

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وأكد حسام الشاعر رئيس الغرفة، أنه ورغم إعلان السلطات السعودية فور إلغاء الرحلات عن وضع آلية للاسترداد الإلكتروني لمستحقات شركات السياحة التي هي بالأساس أموال ومستحقات المعتمرين إلا أنه يبدو أن تلك الآلية لم تفعل بعد.

وأكد الشاعر، ثقة كافة شركات السياحة في حرص السلطات السعودية على حقوق ضيوف الرحمن وثقتهم في استرداد تلك الأموال في أقرب وقت.

وأضاف أن الغرفة ستجري على الفور اتصالات مكثفة مع وزارة السياحة والآثار لبحث تفعيل آلية الاسترداد مع وزارة الحج السعودية، وأيضا مخاطبة السفارة السعودية بالقاهرة للتواصل مع كافة الجهات السعودية لتسريع الإجراءات وآلية الاسترداد في أسرع وقت ممكن.

وطمأن الشاعر، عملاء شركات السياحة من المواطنين الذين تم إلغاء رحلات العمرة الخاصة بهم بأنه فور تفعيل آلية الاسترداد ووصل تلك الأموال إلى شركات السياحة سيتم على الفور إعادتها إلى المواطنين.​