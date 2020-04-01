شبورة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس وتعلن طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الأربعاء تشهد هدوءًا في سرعات الرياح، وتغييرًا في الكتل الهوائية بشكل نسبي كما تنخفض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بعد أن كانت مرتفعة عن المعدلات الطبيعية بحوالي 5 درجات خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأضاف شاهين لمصراوي اليوم، أن درجات الحرارة بداية من الخميس تعاود الارتفاع مرة أخرى ويستمر هذا الارتفاع حتى يوم السبت، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة والوجه البحري، 28- 14، والسواحل الشمالية 28- 15، جنوب سيناء 29- 19، شمال سيناء 30- 15، جنوب الصعيد، 35- 19.

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وأكد أن أبرز الظواهر الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة تتمثل في الشبورة المائية في الصباح الباكر، وارتفاع درجات الحرارة، على أغلب الأنحاء، بينما يكون الجو مشمسًا في شمال وجنوب الصعيد.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتغيرات الكتل الهوائية من سمات هذه المرحلة من فصل الربيع.

وحذر شاهين المواطنين من تخفيف الملابس تجنبًا لنزلات البرد، حيث إن هذا الوقت من العام يشهد تقلبات جوية مصاحبة لموجات من الرمال والأتربة بجانب انخفاض درجات الحرارة.​