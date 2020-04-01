شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 17 راكب لميناء سفاجا قادمين من السعودية.. ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر ملاحية بميناء سفاجا البحري أن الميناء استقبل ١٧ راكبا بينهم ٧ ركاب و١٠ سائقين، قادمين من السعودية، على متن عبارة من ميناء ضباء السعودي.

وأضافت المصادر أنه فور وصول الركاب تم إجراء الفحص الطبي لهم من خلال الحجر الصحي، وتم التأكد من سلبية إصابتهم بفيروس كورونا.

وتطبيقا لإجراءات الحجر الصحي تم نقل الركاب إلى أحد الفنادق للإقامة على نفقة التوكيل الملاحي، ووضعهم تحت الملاحطة الطبية لمدة ١٤ يوما، مع إجراء الفحص لهم ٣ مرات يوميا، ثم إجراء تحليل فيروس كورونا في نهاية المدة، وفي حالة سلببة التحليل ييتم السماح لهم بالمغادرة إلى محافظاتهم.