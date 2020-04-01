شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: تجهيز ٥٢٨ مقرًا لصرف المعاشات بالمدارس ومراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، إن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، ومديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، وهيئة البريد المصري، والمحافظين، للتخفيف عن كاهل المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على أصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي غير المشروط ( تكافل وكرامة) ومنع التكدس والزحام أمام منافذ الصرف خلال شهر إبريل الجاري.

وأكد «شعراوي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الوزارة نجحت بالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمحافظات، في تجهيز حوالي ٥٢٨ مقرا لصرف المعاشات و«تكافل وكرامة» في عدد من المدارس ومراكز الشباب والاستادات الرياضية والساحات الملاصقة والقريبة من مكاتب البريد بالتعاون مع عدد من الشباب المتطوعين والجمعيات الأهلية في القرى والمدن بالمحافظات.

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وأوضح الوزير أنه تم في هذه الأماكن مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، وكذا توفير وسائل الحماية الطبية اللازمة لهم، بالإضافة لإتاحة مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في صرف المعاشات أو تكافل وكرامة لمنع التكدسات والزحام.

وأشاد بالجهود التي يقوم بها الشباب من المتطوعين بكافة المحافظات لدعم جهود الحكومة وكافة وزارتها المعنية لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة فيما يخص تنظيم عملية توزيع المعاشات لكبار السن طبقاً للإجراءات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.

وشدد «شعراوي» على أن الحكومة بكافة وزارتها حريصة كل الحرص على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات وحمايتهم من نقل عدوى فيروس كورونا ومنع التجمعات والتكدسات حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.