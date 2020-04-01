شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد سير العمل بـ«الكوبري العلوي والنفق» بطريق الواحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الأربعاء، بجولة تفقدية، لمتابعة سير العمل بمشروعى أعمال تنفيذ كوبرى علوى ونفق سيارات بطريق الواحات الفيوم بنطاق مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعين.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، خلال جولته بالمشروعين، أنه جارٍ تنفيذ الكوبرى العلوى في الاتجاه القادم من الطريق الدائرى إلى مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات الفيوم، وكذا تنفيذ نفق سيارات في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى الطريق الدائرى بذات الطريق، مشيراً إلى أن المشروعين يهدفان إلى تخفيف الكثافات المروية بطريق الواحات، حيث يبلغ زمن التوقف في ساعات الذروة بموقعى إنشاء الكوبرى والنفق أكثر من 30 دقيقة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه جارٍ عمل التحويلات المرورية اللازمة للمشروعين لتفادي أي تكدس أثناء تنفيذ الكوبري والنفق وسيتم الإعلان عن التحويلات المرورية وحركة المرور فور الانتهاء من التحويلات الجديدة، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة القطاع الخاص.