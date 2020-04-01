شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة خلال متابعته سوق الجملة: البطاطس بـ2 جنيه والطماطم بـ3 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأربعاء، سوق الجملة للخضروات والفاكهة بـ6 أكتوبر للوقوف علي الأسعار والتأكد من عدم المغالإة علي المواطنين، وذلك لتخفيف العبء عنهم تضامنا مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وأوضح راشد، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن المحافظة ألغت كل الأسواق العشوائية والأسبوعية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وحرصا علي صحة وسلامة المواطنين، لأفتا إلى أنه سيتم تدعيم الأحياء والمراكز والمدن بمنافذ لبيع الخضروات والفاكهة لتكون بديلا للأسواق العشوائية التي تم إلغاؤها خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا لمثل تلك المنافذ.

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وخلال الجولة، استوقف المحافظ أحد تجار التجزئة للتأكد منه عن أسعار الخضروات والفاكهة المقدمة للمواطنين ومدى توافرها بالسوق وجودتها، مشددا على أنه لن يتم السماح بالتلاعب بقوت المواطنين والمغالاة في الأسعار، وأن المحافظة لن تترك متلاعبا بالأسعار، مؤكدا ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة، موجها بمواصلة الحملات علي الأسواق لمتابعة الأسعار والتأكد من عدم المغالأة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

محافظ الجيزة يتابع أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة بـ6 أكتوبر

وأشار المحافظ إلى أن سوق الجملة يعمل علي مدار الأسبوع ويستقبل المواطنين الراغببن في شراء احتياجاتهم، مؤكدا استمرار اعمال التطهير والتعقيم للسوق حرصا علي أمن وسلامة المترددين عليه.

محافظ الجيزة يتابع أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة بـ6 أكتوبر

محافظ الجيزة يتابع أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة بـ6 أكتوبر

وتعلن محافظة الجيزة أسعارالخضروات والفاكهة بسوق الجملة للمواطنين الراغبين في الشراء، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم والخيار 3 جنيهات، والبطاطس والبصل والكوسة جنيهان، والليمون 12 جنيها، والفلفل 10 جنيهات، والبسلة 4.5 جنيه، والثوم 4 جنيهات، والباذنجان 3.5 جنيه، والبرتقال واليوسفي والموز والجوافة والكانتالوب والخوخ 5 جنيهات، والفراولة 3 جنيهات.