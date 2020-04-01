شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التحذيرات.. تزاحم للمواطنين أمام مكاتب البريد لصرف المعاشات ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مكاتب البريد في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، مع بدء أول أيام صرف المعاشات، تزاحما من المواطنين، على الرغم من التحذيرات الشديدة بعدم التزاحم ومنع التكدس أمام مكاتب البريد منعا لإنتشار فيروس كورونا.

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كما فعلت هيئة البريد بروتوكولا مع مديرية التربية والتعليم لصرف المعاشات من داخلها، بالإضافة إلى التنسيق مع المجموعات الشبابية وشباب الأحزاب لتنظيم المواطنين خارج مكاتب البريد لمنع التزاحم.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤوساء المدن بتوفير مقاعد أمام مكاتب البريد منعا للتزاحم، فيما قام اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، على النزول إلى مكاتب البريد بنفسه، والتأكيد على عدم وجود تزاحم داخل المكاتب وترك مسافات بينهم في الخارج، بالإضافة إلى توجهه إلى مقر سنترال بني سويف العمومي لمنع تزاحم المواطنين أمامه.

ودفع عدد من الأحزاب بمجموعات شبابية، بالإضافة إلى شباب مستقل، للنزول إلى مكاتب البريد والمدارس لتنظيم دخول المواطنين ومنع التزاحم للحد من انتشار فيروس كورونا.