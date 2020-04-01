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الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الدولة بنقل مقر المحكمة الإدارية لكفر الشيخ

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها 77، اليوم الأربعاء، قرار مجلس الدولة رقم 203 لسنة 2020، بشأن نقل مقر المحكمة الإدارية لكفر الشيخ.

وجاء في نص المادة الأولى، نقل مقر المحكمة الإدارية لكفر الشيخ من مقرها الحالي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة بكفر الشيخ، الكائن بشارع الجمهورية بجوار مستشفى الرمد القديم، وذلك اعتبارًا من 1/5/ 2020.

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