شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة نخل» تنظم زيارات للمصالح الحكومية بالمدينة للتوعية بأخطار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة الصحية في نخل عدد من الزيارات الميدانية للمصالح الحكومية بالمدينة، للتوعية بأخطار فيروس «كورونا» المستجد وطرق الوقاية منه للحفاظ على شمال سيناء خالية من الفيروس.

وقال الدكتور مصطفى أمين، مدير الإدارة الصحية بنخل، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تنفيذاً لخطة الإدارة للتوعية بمرض كورونا المستجد تم زيارة المصالح الحكومية بمدينة نخل وهي مجلس المدينة والإدارة التعليمية وإدارة الشباب وإدارة نخل الاجتماعية، بواسطة محمد نصر مراقب أول الثقافة الصحية ومسئول التربية السكانية بإدارة نخل الصحية، محمود صالح مراقب أول الترصد بالإدارة.

وأضاف «أمين» أنه تم التعريف بفيروس «كورونا» وطرق الوقاية منه وكذلك التعاون لحث المجتمع لتنفيذ الحد من التجمعات ومنع انتشار الفيروس، بجانب توزيع الملصقات التوعوية على تلك المصالح.