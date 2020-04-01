شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يطيح برئيس حي المطرية: «الناس ليها حق تشتكي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأربعاء، بجولة ميدانية على مختلف مناطق حي المطرية، وذلك بعد تلقى الوزارة لمجموعة من الشكاوى بسبب كثرة الإشغالات وتدنى مستوى النظافة، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ببذل أقصى الجهود لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة ملف النظافة، والمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها لتحقيق رضاهم.

واستمع الوزير، في بداية الجولة، إلى عرض من المحافظ حول الأعمال الإنشائية الجارية في ميدان المطرية، فيما يخص مشروعات الكباري الجديدة للربط بين محاور الشبكة القومية للطرق خاصة روض الفرج وشبرا بنها الحر، كما تم تفقدا أعمال التطوير الجارية للمنطقة المحيطة بشجرة السيدة مريم العذراء بالمطرية والتي تعد أحد نقاط مسار العائلة المقدسة وأعمال نقل المرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحي) بالمنطقة خاصة في شارع المطراوى.

واتفق الوزير والمحافظ على نقل أي مواقف عشوائية بكافة المناطق المجاورة للميدان والتنسيق مع وزارة الإسكان لسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي والمياه، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية بالقاهرة لتعديل الحركة المرورية بالمنطقة لحين الانتهاء من مشروع كوبرى ميدان المطرية للتيسير على المواطنين في تحركهم يومياً.

وخلال الجولة، استمع «شعراوى»، لشكاوى بعض المواطنين بالمنطقة والذين أكدوا على تراكم كميات كبيرة من القمامة والمخلفات بمختلف الشوارع الجانبية والرئيسية وخاصة أمام مستشفى المطرية وعدم الالتزام بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا وتعليق إقامة الأسواق لمنع تجمعات المواطنين، وكذا الإشغالات التي يسببها سوق المطرية ووجود أكوام من القمامة والمخلفات أمامه، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من الدولة، وعلى الفور، قرر الوزير نقل رئيس حي المطرية إلى ديوان عام محافظة القاهرة، كما أصدر قراراً بتعيين حسام لبيب خميس، رئيس حى غرب المنصورة بالدقهلية، رئيساً لحى المطرية بالقاهرة لمدة عام.

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وقال «شعراوى»، خلال حديثه لرئيس حي المطرية، ورئيس هيئة النظافة بالقاهرة: «الناس ليها حق تشتكى.. بعد كل المخلفات والقمامة والإشغالات الموجودة في الشوارع».

واتفق الوزير ومحافظ القاهرة على توجيه رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بسرعة دعم منطقة المطرية بمجموعة من صناديق جمع المخلفات ذات الحجم المناسب، واتفقا أيضاً على مرور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية على منطقتى المرج والمطرية بصورة دورية لمتابعة أعمال النظافة، بالإضافة إلى إيقاف مديري النظافة المسؤولين عن المنطقة بهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لعدم المتابعة الإيجابية لمستوى النظافة في المطرية وتراكم كميات من القمامة والمخلفات يومياً.

كما تفقدا مشروع كوبرى حلمية الزيتون، لمتابعة تنفيذ قرار هدم العقارات الموجودة بمسار الكوبرى لإستكمال الأعمال الإنشائية، وتم التأكد من صرف التعويضات الكاملة للمواطنين المتضرريين من إزالة العقارات الموجودة في مسار الكوبرى، حيث وفرت محافظة القاهرة مبلغ 66 مليون جنيه لتعويض المواطنين.

كما تابع الوزير شعراوى مع اللواء خالد عبدالعال مسار روكسى رمسيس والمحور الجديد، وجهود المحافظة لإزالة الأكشاك العشوائية بالمسار السابق لطريق ترام مصر الجديدة، حيث تم التأكد من إزالة حوالى 90 كشكا، وجارى إنشاء محلات وأكشاك حضارية بديلة عن الأكشاك المتواجدة بالمسار، ومتابعة دهان العقارات المطلة على هذا المسار.

وأكد ضرورة رفع كافة الإشغالات الموجودة بالشوارع والطرق الرئيسية والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين في منطقة المطرية، كما وجه بالاستمرار في تحسين مستوى كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولاً بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة وخاصة التي تخص إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان منطقة المطرية

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان منطقة المطرية

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان منطقة المطرية

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان منطقة المطرية

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان منطقة المطرية

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان منطقة المطرية

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان منطقة المطرية

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان منطقة المطرية

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان منطقة المطرية

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان منطقة المطرية

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان منطقة المطرية

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان منطقة المطرية