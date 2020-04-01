وزير النقل يتابع أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على الأرصفة من 55 ــ62، وتابع وصول الكراكة التي ستقوم بأعمال الردم لإنشاء المحطة، حيث ستقوم بأعمال ردم لمساحة نصف مليون متر مربع، وقد تم تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم الكراكة، بالإضافة إلى تعقيمها وتعقيم الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر معها.

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كما تابع «الوزير» أعمال تجهيز 3 عائمات بأوناش مختلفة لاستكمال باقي أعمال انتشال المخلفات الموجودة بموقع المحطة، وكذلك استكمال أعمال تجهيز محطات خلط الخرسانة ومنصات العمل لإنشاء حائط الرصيف.

وشدد وزير النقل على ضرورة العمل على مدار الساعة، للالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ (24 شهرا)، لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في مطلع عام 2022، مؤكدا أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، حيث ستساهم المحطة المتعددة الأغراض في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، فضلا عن استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظرا لتعميق الممر الملاحي للميناء.

يذكر أن أطوال أرصفة المحطة تبلغ 2450 مترا، تشمل ساحات تداول نصف مليون متر2، وتستطيع استقبال من 6 ــ7 سفن في نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا، سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول: حاويات، وبضائع عامة، وسيارات، وأن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة للدولة هي الشركة المسؤولة عن إنشاء وإدارة وتشغيل المحطة بمساهمة هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبرى، وشركة حاويات إسكندرية.

وزير النقل يتابع أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية