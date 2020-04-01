شكرا لقرائتكم خبر عن كراسي متباعدة وتعقيم لليدين في أول أيام صرف المعاشات بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الأول لصرف المعاشات بالمنيا، إقامة سرادقات وعمليات تعقيم وكراسي متباعدة لمنع الاختلاط والزحام، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونجحت هيئة البريد بالتنسيق مع مديريتي الشباب والرياضية، والتربية والتعليم بالمحافظة، في فتح 89 منفذا جديدا لصرف المعاشات داخل تلك المقرات، ليرتفع عدد المنافذ ومكاتب البريد إلى 178 منفذا ومكتبا بمدن وقري المحافظة.

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ورصدت عدسة «المصري اليوم»، عمليات الصرف داخل إحدى المنافذ بمركز شباب العدوة، حيث تواجد كلا من طوسون حلمي جاب الله، مدير إدارة الشباب، ومحمود شحاتة أحمد، مدير مكتب البريد، لتنظيم تواجد المواطنين، حيث وضعت الكراسي لمسافات تزيد عن متر بين كل مواطن، كما تم القيام بعمليات تعقيم لليدين قبل الحصول على النقدية، بالإضافة إلى تعقيم السرادق كاملا.

من جانبه، قال المحافظ اللواء أسامة القاضي، إن فتح المنافذ الجديدة وعددها 89 لصرف المعاشات بمراكز الشباب والمدارس بجميع مراكز المحافظة، بهدف منع الازدحام أو التجمعات أمام مكاتب البريد، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال القيام بأعمال الرش والتطهير للحفاظ على سلامة المترددين.

وحددت هيئة البريد شرائح للصراف تبدأ بصرف المعاشات الأقل من ألف جنيه في الأيام الثلاثة الأولى، يعقب ذلك الفئة الثانية من ألف إلى ألفين جنيه حتى 7 إبريل، وأكثر من ألفين يتم الصرف 8 و9 إبريل، وخصصت يوم الأحد 12 إبريل موعدا للمتخلفين عن الصرف مع السماح باستخدام كافة البطاقات المتوقفة خلال الأشهر الثلاث المقبلة، والسيستم سوف يعمل طبقاً للمواعيد السابقة الذكر فقط.

إجراءات وقائية في اليوم الأول لصرف المعاشات بالمنيا

إجراءات وقائية في اليوم الأول لصرف المعاشات بالمنيا

إجراءات وقائية في اليوم الأول لصرف المعاشات بالمنيا

إجراءات وقائية في اليوم الأول لصرف المعاشات بالمنيا

إجراءات وقائية في اليوم الأول لصرف المعاشات بالمنيا

إجراءات وقائية في اليوم الأول لصرف المعاشات بالمنيا