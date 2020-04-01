شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة: الشركات لم تحصل من السعودية على مستحقاتها لرحلات العمرة الملغاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة شركات السياحة أن كافة شركات السياحة المصرية لم تسترد ما دفعته بالمملكة العربية السعودية من الأموال التي تم سدادها في إقامة بالفنادق وتكلفة خدمات المعتمرين، بجانب التأمين الطبي ورسوم التأشيرة.

وأكد حسام الشاعر رئيس الغرفة، أنه ورغم إعلان السلطات السعودية فور إلغاء الرحلات عن وضع آلية للاسترداد الإلكتروني لمستحقات شركات السياحة التي هي بالأساس أموال ومستحقات المعتمرين، إلا أنه يبدو أن تلك الآلية لم تفعل بعد.

وأكد الشاعر ثقة كافة شركات السياحة في حرص السلطات السعودية علي حقوق ضيوف الرحمن وثقتهم في استرداد تلك الأموال في اقرب وقت.

Advertisements

وأضاف الشاعر ان الغرفة سوف تبدأ علي الفور اتصالات مكثفة مع وزارة السياحة والآثار لبحث تفعيل آلية الاسترداد مع وزارة الحج السعودية، وأيضا مخاطبة السفارة السعودية بالقاهرة للتواصل مع كافة الجهات السعودية لتسريع الإجراءات وآلية الاسترداد في اسرع وقت ممكن.

وطمأن الشاعر عملاء شركات السياحة من المواطنين الذين تم إلغاء رحلات العمرة الخاصة بهم، بأنه فور تفعيل آلية الاسترداد ووصل تلك الأموال إلى شركات السياحة سيتم على الفور إعادتها إلى المواطنين.

جاء ذلك بعد ان قامت غرفة العمليات ولجنة المتابعة التي تم تشكيلها بالغرفة من أعضاء السياحة الدينية بمجلس الادارة، بمراجعة ما تم في هذا الشأن حرصًا علي مصالح المواطنين عملاء شركات السياحة، وذلك استمرارًا لمتابعة غرفة شركات السياحة لاستعادة شركات السياحة كافة مستحقات رحلات العمرة الملغاة من قبل السلطات السعودية، ضمن تطورات أزمة كورونا تمهيدًا لإعادتها إلى المواطنين، وتبين أن الشركات استردت قيمة الرسوم التي حصلتها غرفة شركات السياحة وبوابة العمرة المصرية عن كافة الرحلات الملغاة، كما بدأت شركات الطيران فى إعادة قيمة تذاكر السفر الملغاة إلى شركات السياحة رغم بعض الصعوبات المتمثلة في غلق مكاتب بعض شركات الطيران الخاص والخفض الكبير فى عدد الموظفين وساعات العمل نظرًا للظروف الحالية.