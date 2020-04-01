شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء" تطالب أعضاءها التواصل مع النقابة حال الإصابة أو الاشتباه بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النقابة العامة للأطباء، كافة أعضائها على مستوى الجمهورية، بسرعة التواصل مع مرصد نقابة الأطباء، على واتس رقم 01095111247، فى حالة التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أو فى حالة الاشتباه فى الإصابة، من خلال إرسال رسالة إلى النقابة لمتابعة الأعضاء، وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأعلنت اللجنة الاجتماعية، بالنقابة العامة للأطباء، عن تخصيصها لرقم واتساب 01008447501، لتلقى بلاغات أعضائها، حال إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، لتقديم كافة المساعدات للأطباء، على مستوى الجمهورية.

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كانت النقابة العامة للأطباء، قد تلقت مجموعة من الملاحظات لأطباء فى بعض جهات تقديم الرعاية الصحية، وحيث أن تطبيق قواعد مكافحة العدوى بدقة فى الظروف الحالية، هو شىء هام جدا، ليس فقط لحماية الأطباء والفرق الطبية ولكن الأهم هو لمحاصرة عدوى الكورونا وتحاشى ان تتحول المستشفيات من مكان للاستشفاء إلى مكان لنشر العدوى، وخصصت رقم واتس آب ( 01095111247 )، لتواصل الأطباء مع نقابتهم حال استمرار عدم توفر المستلزمات فى أى منشأة صحية حتى يتم التنسيق مع المسؤولين لحل المشكلة.

وطالبت نقابة الأطباء، الجهات المسئولة بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لضرورة التأكد من توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى بجميع المرافق الطبية، مع ضرورة إعلان البرتوكول العلمى الموحد لطريقة تطبيق هذه القواعد، مع التأكيد على جميع مديرى المنشآت الطبية لضرورة متابعة تطبيق بروتوكول قواعد مكافحة العدوى وكيفية استخدام الواقيات الشخصية لجميع فئات الفريق الطبى وكل المتعاملين مع الحالات المشتبهة والمرضية (قناع عادى – قناع عالى الحماية – قفازات – غطاء رأس – مريلة واقية – نظارة واقية)، لضمان الوقاية لمقدمى الخدمة الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا بداخل المنشآت الطبية حماية للوطن.