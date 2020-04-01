شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تطلق حملة للتبرع للمستشفيات الجامعية ..تخدم 21 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التعليم العالى البحث العلمى حملة قومية ، نادت خلالها بتوحيه المواطنين لتخصيص الزكاة لصالح المستشفيات الجامعية بهدف تعزيز الخدمات التى تقدمها المستشفيات للمواطنين .

وقالت وزارة التعليم العالى ، " زكاتك و صدقتك هتكون لمين السنه دي؟ كل واحد فينا بيسأل نفسه في الظروف دي إزاي اقدر اساعد؟ واحنا بنقولك أن كل شئ ممكن يتعوض إلا الصحة، خالي زكاتك وصدقتك السنه دى للمستشفيات الجامعية.

واوضحت وزارة التعليم العالى أن هناك 113 مستشفي جامعى على مستوى الجمهورية فيهم: 35 الف سرير يقدموا الخدمة إلى 21 مليون سنويا.

وذكرت وزارة التعليم العالى ، طيب خليني أطمنك فلوسك رايحه فين بشويه أرقام سنويا: 3 مليون حاله طوارئ بيتم استقبالها ، 1.5 مليون عمليه جراحيه بيتم عملها ، وعلاج 70 الف مريض سرطان ، وإجراء 60 الف عمليه قلب ، و30 الف جراحه عيون ، و11 الف جراحه مخ وأعصاب ، و 7000 جراحه عظام ، و 1000 عمليه زراعه قوقعه سمعيه ، و 500 عملية زراعة كبد وكلى

واوضحت وزارة التعليم العالى ، أن كل الأرقام المذكورة وأكثر تكلف الدولة بتصرف مبلغ كبير جدا علي المستشفيات الجامعية ولكن محتاجين مساعدتك معانا كى نستطيع تقديم خدمه أفضل ولعدد أكبر ومن أجل ذلك تم إنشاء حساب تبرعات باسم المستشفيات الجامعية كلها نتمكن من خلاله تطوير المستشفيات ورفع القدرة الإستيعابيه وشراء أجهزه وأدوية ومستلزمات نحتاجهل بشكل كبير فى الفترة الحالية .

واستطردت وزارة التعليم العالى ، هنساعدك تتبرع وتحط زكاتك وصدقتك في المكان اللي يستحقها بس أنت خد القرار!

وكان المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الرئيسية للتعامل مع فيروس كورونا ، والتي اعتمدها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، خلال اجتماعه الأخير مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية، والتي تمثلت في 12 اجراء وهى:

التأكيد على ضمان أمان الفريق الطبي من خلال استخدام واقيات مكافحة العدوى الشخصية وفق المعايير التي حددها المجلس فى خطابه للمديرين التنفيذين

خفض استقبال الحالات غير الطارئة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 70% .

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تجهيز أماكن عزل بكل مستشفى بما لا يقل عن 30 سرير وإعدادها حال الاحتياج إليها.

تدريب فرق من الأطباء والتمريض من غير تخصصات (الأمراض الصدرية – الرعاية المركزة – التخدير – الأمراض المتوطنة) للتعامل مع حالات الإصابات التنفسية الحادة وإرسال أسماء الفرق لأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

خفض أعداد المترددين على العيادات الخارجية بنسبة 50% وتجهيز مكان منفصل للكشف عن مرضى الأعراض التنفسية بالعيادات الخارجية.

التأكد من صلاحية أسًرة الرعاية و أجهزة التنفس الصناعي للكبار وللأطفال مع إرسال بيان يومي ببذلك لأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

توجيه الشكر للطواقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين يعملون بمستشفيات العزل التي حددتها وزارة الصحة والسكان والتأكيد على جاهزية الطواقم الطبية التي تم ترشيحها للعمل بمستشفيات العزل الأخرى لبدء العمل فور طلب وزارة الصحة.

التأكد من توافر الواقيات الشخصية للفرق الطبية والالتزام باستخدامها.

عزل أقسام المستشفيات التي تتعامل مع مرضى نقص المناعة (الغسيل الكلوي والأورام ....)، مع تحديد حركة الدخول والخروج من تلك الأقسام أثناء فترات العمل وقصرها على أعضاء الفريق الطبي.

التأكد من وجود مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات تكفي لفترة ستة أشهر قادمة.

التطهير اليومي لجميع أجزاء المستشفى بوسائل التطهير الواردة بخطة المجلس.

التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بكل محافظة بشأن نظام العمل بالمستشفيات وأقسام الطوارئ بكل مستشفى بما يحقق تكامل الخدمة بين المستشفى الجامعي ومستشفيات وزارة الصحة والسكان في كل محافظة.